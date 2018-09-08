شاهد بالفيديو : أشخاص مجهولون يقتلون حيوان “الضبع” المهدد بالانقراض بطريقة بشعة !

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من الشباب وهم يقتلون حيوان الضبع المهدد بالانقراض.

وأظهر الفيديو – الذي لم يُحدد مكانه- عدد من الشباب في منطقة صحراوية وقيام أحدهم بتوثيق حيوان الضبع بسلسلة حديدية في عنقه بينما قام آخرون بإطلاق الأعيرة النارية عليه وأردوه قتيلا.

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيرين إلى ضرورة التعامل مع الحيوانات برفق كما أمرنا ديننا الحنيف ووفقا لعادات وتقاليد المجتمع لافتين إلى أنه لم يكن هناك أي داعي لقتل حيوان مهدد بالانقراض.