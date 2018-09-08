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ملثمون يعتدون على معلم أمام مدرسته بجدة!

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ملثمون يعتدون على معلم أمام مدرسته بجدة!

ملثمون يعتدون على معلم أمام مدرسته بجدة!
http://almnatiq.net/?p=628701
المناطق_جدة

فوجئ معلم بإحدى المدارس الثانوية شرق محافظة جدة عند وصوله إلى مدرسته الأربعاء الماضي بمجموعة من الملثمين يوسعونه ضربا بهمجية وعنف أمام مرأى من طلابه دون أي مقدمات حتى سقط على الأرض، مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما سرق الجناة جواله عنوة ولاذوا بالفرار من الموقع.
شرطة السامر
وبحسب “مكة” فإن إدارة المدرسة أحالت القضية إلى مركز شرطة السامر، مطالبة بالقبض على الجناة الذين لم تستطع التعرف على هويتهم، وتطبيق أقسى العقوبات بحقهم، بيد أن أحد جيران المدرسة رصد لوحة السيارة التي استخدموها وثبت من خلال التحقيقات أنها مستأجرة.
دوريات أمنية
وأبانت أن إدارة المدرسة ناشدت جهات الاختصاص بضرورة وجود دوريات أمنية أمام مبناها صباحا وفي وقت نهاية الدوام حفاظا على سلامة الطلاب ومنسوبيها، فيما أخلت مسؤوليتها عن أي اعتداء يحدث، مبينة أن خطابا رفع إلى محافظ جدة ومدير شرطة المحافظة للإحاطة بحادثة الاعتداء واتخاذ الإجراءات حيالها.

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