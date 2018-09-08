رئيس نادي النصر ينتقد جماهير الهلال عبر تغريدة ” حادة”

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وجه سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، انتقادا لنادي الهلال وذلك بسبب سخط جماهيره من قرار استكمال كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أثناء مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا في الإمارات.

وقال آل سويلم خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر: شكرًا لأخي المستشار تركي آل الشيخ بالسماح للأندية بثمانية أجانب وهذا بلاشك يسهم في رفع مستوى الدوري والمنتخب السعودي بشكل عام.

وتابع: لم أسمع عن إيقاف الدوريات العالمية بسبب ارتباط بعض لاعبيهم بالمنتخب، قد تكون في أحد الدوريات بسبب نادي معين، لكن نحن في عصر الحزم والعزم.

وأضاف: النصر مثل غيره أحضر محترفيه وذهبوا لمعسكرات وطنية، لكن لماذا كل هذا الضجيج والبكائيات، لا تستغربون قد يطالبون بإيقاف الدوري بسبب إصابة أحد لاعبيهم.