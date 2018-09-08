تفاصيل 146 وظيفة شاغرة في وزارة الداخلية

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أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن طرح 146 وظيفة صحية شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي للرجال والنساء بالمراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون.

وقالت أن الوظائف المطلوبة مسمياتها كالتالي:

طبيب استشاري (طب الأسرة والمجتمع).

طبيب نائب (عدة تخصصات).

طبيب مقيم (الطب البشري).

طبيب مقيم (طب الأسنان).

صيدلي قانوني.

رئيس تمريض.

أخصائي جودة.

أخصائي غير طبيب (أشعة).

أخصائي غير طبيب (وبائيات).

أخصائي غير طبيب (تغذية).

أخصائي غير طبيب (إدارة صحية).

أخصائي غير طبيب (مختبرات طبية).

أخصائي غير طبيب (تمريض).

أخصائي غيب طبيب (إحصاء طبي).

فني (مساعد طبيب أسنان).

فني (تمريض).

فني (سجلات طبية).

فني (مساعد صيدلي).

فني (مراقب صحي).

فني (أشعة).

فني مختبرات طبية).

فني (احصاء طبي).

ومن ضمن المستندات المطلوبة: السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية وصورة من إثبات الهوية وبطاقة التسجيل والتصنيف المهني من هيئة التخصصات الصحية سارية المفعول.

وسيتم التقديم من خلال إرسال الطلبات متضمنة المستندات المطلوبة أعلاه إلى البريد الإلكتروني:

phgd@moimsd.gov.sa

أو تسليمها يدوياً في مقر الإدارة العامة للخدمات الطبية شارع العليا العام حي الصحافة الدور الأرضي الإدارة العامة لصحة السجونفي موعد أقصاه أسبوعين .