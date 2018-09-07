جامعة الإمام‬⁩ محمد بن سعود الإسلامية تحتفي بتكريم القيادات النسائيه السابقة وتستقبل الحاليّه

المناطق_أنفال الخثران

برعاية من معالي مدير الجامعة وبحضور وكيلة جامعة الإمام لشؤون الطالبات د.حنان بنت عبدالرحمن العريني احتفلت مدينة الملك عبدالله للطالبات بجامعة الإمام‬⁩ محمد بن سعود الإسلامية مساء امس الخميس بقاعه المؤتمرات بتكريم القيادات السابقة اعترافاً بجهودهن خلال فترة تكليفهن وتهنئة القيادات المكلفات حديثاً.

وقد بدء الاحتفال بكلمة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات :الدكتوره .حنان العريني قالت فيها يطيب لي أن التقي بكن في هذا العام الجديد الحافل بالعطاء..

‏‎أخواتي الكريمات ومع مطلع هذا الاسبوع استقبلنا عاما دراسيا جديدا نتطلع ان يكون حافلاً بالنجاحات والتميز ، نستعد حاليا لاستقبال مناسبة غالية وعزيزة على نفوسنا جميعا وتتمثل بيومنا الوطني المجيد الذي نتذكر من خلاله الجهود العظيمة التي قادها المؤسس الكبير جلاله الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

‏‎ونحن اذ نجتمع اليوم لتكريم عدد من قياديات الجامعة والإحتفاء بزميلاتهن الجدد اللواتي حظين بثقة معالي الوزير مدير الجامعة مؤخراً ،

‏‎واشارت الى ما تجده المراة السعودية من اهتمام من القياده الحكيمه وتمكين المراه السعودية ودفعها لتحتل المكانة اللائقة بها في اطار الرؤية الشاملة للمملكة 2030. ولذلك نجد ان جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بقيادة مديرها معالي الوزير عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل سباقة بتمكين المراءة من المناصب القيادية بالجامعة وفي هذا الصدد اصدر معاليه خلال الأشهر القليلة الماضية عدة قرارات ومنها تكليف أربع سيدات بمنصب عميدة

‏‎وقدمت العريني شكرها وتقديرها لجميع الزميلات اللواتي انتهى تكليفهن وانتقلن الى مواقع أخرى بعد ان ابلين بلاءا حسنا وقمن بواجبهن خير قيام فلهن وافر التقدير ودعواتنا الصادقة بالتوفيق في مواقعهن الجديدة.

‏‎كما بَارَكْت للزميلات اللواتي تم تعيينهن في مواقع جديدة واوصيهن ونفسي بتقوى الله والإخلاص في العمل وبذل اقصى ما يستطعن لخدمة الدين والمليك والوطن واذكرهن ان الأمانة ثقيلة والمسئولية كبيرة فالله الله بما اؤتمنتن عليه وقدمت الشكر والإمتنان لمعالي الوزير مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء أ.د.سليمان أباالخيل لجهوده ودعمه الدائم لمنسوبات الجامعة واسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظها الله

‏‎والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وقد توالت الكلمات لعدد من القيادات بهذا الإحتفال .

وأختتم الحفل بتكريم القيادات السابقة والحديثة بالمدينة من قِبل وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د.حنان العريني ،وعميدة مدينة الملك عبدالله للطالبات د. سارة الفيصل .