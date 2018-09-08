إعلان قبول المتقدمين على وظائف حرس الحدود

إعلان قبول المتقدمين على وظائف حرس الحدود

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إعلان قبول المتقدمين على وظائف حرس الحدود

إعلان قبول المتقدمين على وظائف حرس الحدود
http://almnatiq.net/?p=628719
المناطق_الرياض

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية البحرية للقوات الخاصة للأمن والحماية برتبة «جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب» وذلك للتعيين بعد التخرج بمشروع الشمال في منطقة تبوك ومشروع البحر الأحمر بمنطقتي تبوك والمدينة المنورة.

أوضح ذلك لـ «عكاظ» المتحدث باسم حرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر محمد الحربي، مبينا أن المديرية العامة لحرس الحدود تدعو المتقدمين للدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط (https://jobs.fg.gov.sa) ومن ثم الدخول على خانة القبول الإلكتروني للعسكريين، والاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الطلب، لمعرفة حالة القبول، مبينا أن القوات الخاصة للأمن والحماية تعتذر لجميع المتقدمين الذين لم يتم قبولهم.

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