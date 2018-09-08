سعودية تفوز في سباق “سيارات كارتينغ النسائي”

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حصلت المواطنة “أمجاد العمري” على المركز الأول في سباق سيارات كارتينغ النسائي الأول من نوعه في السعودية، على حلبة “إن تن سو” في جدة، وقالت أمجاد “أنا المرأة السعودية الأولى التي تحقق الفوز في هذه السباقات، على الرغم من شدة المنافسة إلا أن التحدي كان دافعا للفوز، بعد أن حاولت الاحتكاك بذوي الخبرة للاستفادة منهم في هذا المجال”.

أرقام مميزة

بدأت العمري رياضة سباق الكارتينغ منذ عام ونصف، حين كانت تقوم بالتحدي مع صديقاتها في الجامعة على هذه الرياضة، وأنها قادرة على تحقيق أرقام مميزة خلال التدريب في حلبة الجامعة.

فرصة ذهبية

وعن مشاركتها في بطولة المملكة قالت: “البطولة كانت فرصة ذهبية، تتطلب تدريبا مكثفا لتحقيق الفوز، وتحتاج ممارسة يومية على نفس الحلبة التي شهدت البطولة، لمعرفة المنعطفات والمسارات، وحضرت قبل البطولة بليلة واحدة وكان التحدي هو إثبات الذات في هذا السباق”، بحسب “العربية نت”.

هذا السباق

وأوضحت: “أن الكارتينغ هي بوابة الدخول لسباقات فورمولا، وأمنيتي الوصول إلى عالم هذا السباق، وهذا الإنجاز هو بداية قوية لدخول المرأة السعودية مجال سباقات السيارات، وأن تكون بإذن الله خير من يمثل وطنها في السباقات الدولية”.

أبرز الصعوبات

وأكدت العمري، “أن أبرز الصعوبات التي واجهتها في السباق متعددة، فالمستويات بين المتسابقات متقاربة، وهذا ما جعل السباق تحديًا كبيرًا، وأيضًا السفر من الرياض إلى جدة مرتين من أجل السباق في مرحلته الأولى وفي مرحلته النهائية.