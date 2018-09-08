«تحفيظ الباحة» تطرح وظائف معلمي حلقات.. تعرّف على الشروط

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«تحفيظ الباحة» تطرح وظائف معلمي حلقات.. تعرّف على الشروط

«تحفيظ الباحة» تطرح وظائف معلمي حلقات.. تعرّف على الشروط
http://almnatiq.net/?p=628743
المناطق_الباحة

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة (ترتيل) بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ترخيص رقم (12)، عن حاجتها لمعلمي حلقات تحفيظ القرآن الكريم، بمكافأة شهرية تصل إلى 3000 ريال.

واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

ومن ضمن الشروط أيضا:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس.
3- أن يحفظ ما لا يقل عن خمسة أجزاء من القرآن الكريم.
4- أن يكون ملماً بأحكام التجويد ومخارج الحروف والصفات.
5- اجتياز المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم:  من خلال الرابط التالي (هنا)، ولمزيد من المعلومات يرجى الضغط (هنا).

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