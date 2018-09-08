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وفاة 15 شخصاً في حادث تصادم بأفغانستان

وفاة 15 شخصاً في حادث تصادم بأفغانستان
http://almnatiq.net/?p=628752
المناطق_الرياض

توفي 15 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، في حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة على الطريق السريع بين إقليمي قندهار وهيرات جنوبي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم قندهار، عزيز أحمد عزيز، إن 25 راكبًا آخرين على الأقل، أصيبوا في الحادث المروع الذي وقع في وقت مبكر صباح أمس يمنطقة “ظهيرة” بالإقليم. وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وتعد الحالة السيئة للطرق والقيادة المتهورة وتجاوز حدود السرعة، والمركبات التي تفتقر إلى الصيانة اللازمة، الأسباب الرئيسية وراء وقوع حوادث الطرق في أفغانستان، التي تودي بحياة المئات سنويًا.

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