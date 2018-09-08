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بحث التدريب في مجال الطيران مع جامعة كراون فيلد البريطانية

http://almnatiq.net/?p=628758
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زار معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الحكيم بن محمد التميمي أمس جامعة كراون فيلد في العاصمة البريطانية لندن التي تصنف كأحد أهم المؤسسات العلمية التي تقود مجال الأبحاث في علوم الطيران.

والتقى معاليه والوفد المرافق له مسؤولي الجامعة واطّلعوا على الخدمات التي تقدمها الجامعة والتجهيزات والمعدات وأحدث التقنيات في مجالات الطيران والطاقة البديلة والأعمال وطرق المواصلات، إلى جانب امتلاك الجامعة مطارًا خاصًا بها.

وبحث التميمي سبل تطوير التعاون المشترك بين الهيئة والجامعة، والتعرف على فرص تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الهيئة على بناء الشراكات مع الجهات العالمية المرموقة في مجال التدريب والتأهيل انطلاقًا من رؤية الهيئة في توطين صناعة الطيران وتأهيل وتدريب الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير الأكاديمية السعودية للطيران المدني.

وتناول الجانبان سبل التعاون في مجال سلامة وأمن وعمليات الطيران والعمل على تطوير برامج الأكاديمية السعودية للطيران المدني والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والاستشارية بهدف تقديم برامج على مستوى عالمي.

يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه الأكاديمية السعودية للطيران المدني أرقامًا قياسية إذ دربت مايزيد عن 5600 متدرب لهذا العام 2018م في مجال تشغيل المطارات وأمن الطيران والمراقبة الجوية وصيانة أنظمة الطيران والإطفاء والإنقاذ وغيرها من البرامج الحيوية في قطاع الطيران المدني.

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