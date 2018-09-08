قتلى وجرحى في قصف إيراني استهدف مقرا للحزب الكردستاني الإيراني المعارض بالعراق

المناطق - وكالات

لقي عراقيون مصرعهم فيما جرح آخرون في قصف إيراني استهدف مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض شرقي أربيل في العراق.

ويأتي ذلك بعد ليلة عاشتها البصرة على وقع أحداث غير مسبوقة شهدت اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية. ورفع المتظاهرون العلم العراقي فوق القنصلية الإيرانية، بينما دعت طهران رعاياها إلى مغادرة البصرة فورا.

وأدت احتجاجات الجمعة إلى مقتل 3 أشخاص، وإصابة نحو 50 آخرين، بحسب وزارة الصحة العراقية. وأفادت مصادر عراقية أن الضحايا سقطوا برصاص ميليشيات “عصائب أهل الحق”، الموالية لإيران.

ويعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة، اليوم، لبحث التطورات في البصرة، بعد تصاعد حدة التظاهرات خلال الأيام الماضية.