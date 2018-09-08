وزير الخارجية اليمني: تصريحات المبعوث الأممي ترضية للحوثيين

المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم السبت، أن الحوثيين يستغلون “حرص الشرعية”، في إثارة المزيد من التعنت.

وقال “اليماني”، خلال مؤتمر صحافي في جنيف: تصريحات المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، كانت “ترضية للانقلابيين الحوثيين وبررت تصرفاتهم، لكنها كانت مع الشرعية بشكل مختلف”، وفق تعبيره.

وأضاف الوزير، وهو رئيس وفد الشرعية إلى مفاوضات جنيف: سلوك إفشال المفاوضات ليس سلوكاً جديداً للحوثيين، منذ يونيو 2015، فقد تأخر الوفد الحوثي، مدعياً أن الأجواء المصرية والسودانية كانت مغلقة أمامهم، مع أن الدولتين نفتا ذلك.

وأردف وفق “سكاي نيوز”: تصرفات الحوثيين مع بداية كل مفاوضات تعكس عدم احترامهم للشعب اليمني، ونحن نضع العالم أمام مسؤولياته في تطبيق القرارات الدولية والمبادرة الخليجية، ونتوقع أن يكون المجتمع الدولي أكثر جدية في التعامل مع الحوثيين.

وقال “اليماني”: ما كنا نسمعه من “غريفيث” هو عبارات الأسف لعدم التحاق الحوثيين بالمفاوضات، كما أن “غريفيث” انتقد الحوثيين أمامنا، وبرر موقفهم في المؤتمر الصحافي.

وأضاف: لا نثق بما تقوله المليشيا للأمم المتحدة خلف الأبواب المغلقة. وشدد على أن عمليات الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية مستمرة لاستعادة الدولة.