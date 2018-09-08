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الرئيس اليمني: لن يتم فرض التجربة الإيرانية ولو على رأسي

الرئيس اليمني: لن يتم فرض التجربة الإيرانية ولو على رأسي
http://almnatiq.net/?p=628792
المناطق - الرياض

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بجهود القوات المسلحة اليمنية والمقاومة في مختلف جبهات القتال مؤكدا أنه “لن يتم فرض التجربة الإيرانية في اليمن ولو على رأسي”.

وأضاف في كلمة له من مقر إقامته في الولايات المتحدة أن وفد الحكومة اليمنية الشرعية في جنيف يحاور على مشروع بناء اليمن الاتحادي.

وأوضح الرئيس اليمني أنه يدرك ما يعانيه الشعب اليمني قائلا: “أنا أعرف أنكم تعانون تحت حكم الميليشيات ولكن الفرج قريب وعليكم بالصبر فإن بعد الصبر الفرج.”

وخلال الكلمة طمأن هادي الشعب اليمني على حالته الصحية، مؤكدا أنه سيعود قريبا إلى البلاد.

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