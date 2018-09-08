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التنمية الاجتماعية بالبدع تُعلن بدأ التسجيل في دورات للحاسب الآلي وإدارة الأعمال

التنمية الاجتماعية بالبدع تُعلن بدأ التسجيل في دورات للحاسب الآلي وإدارة الأعمال
http://almnatiq.net/?p=628794
المناطق - تبوك :

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة البدع ممثلة في القسم النسائي عن فتح باب التسجيل في دورات تدريبية في الحاسب الآلي ” إدخال بيانات ومعالجة نصوص ” وإدارة أعمال التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع معهد الفتاة العصرية.
ودعت اللجنة الراغبات في الانضمام إلى تلك الدورات إلى سرعة التسجيل عبر مقر اللجنة بالقسم النسائي.

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