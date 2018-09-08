أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة البدع ممثلة في القسم النسائي عن فتح باب التسجيل في دورات تدريبية في الحاسب الآلي ” إدخال بيانات ومعالجة نصوص ” وإدارة أعمال التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع معهد الفتاة العصرية.
ودعت اللجنة الراغبات في الانضمام إلى تلك الدورات إلى سرعة التسجيل عبر مقر اللجنة بالقسم النسائي.
التنمية الاجتماعية بالبدع تُعلن بدأ التسجيل في دورات للحاسب الآلي وإدارة الأعمال
أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة البدع ممثلة في القسم النسائي عن فتح باب التسجيل في دورات تدريبية في الحاسب الآلي ” إدخال بيانات ومعالجة نصوص ” وإدارة أعمال التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع معهد الفتاة العصرية.
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