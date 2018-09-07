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مهرجان البصر يواصل فعالياته ويقدم هدايا يومية لزواره

مهرجان البصر يواصل فعالياته ويقدم هدايا يومية لزواره
http://almnatiq.net/?p=628795
المناطق / بريدة

يشهد مهرجان البصر حضور جماهيري كبير من الزائرين وأهالي منطقة القصيم ويتزايد يوماً بعد يوم مع تواصل الفعاليات المنوعة التي تقدمها اللجنة المنظمة للحضور ، وحظيت تلك الفعاليات بإعجاب الجمهور والذي أشاد بما يقدم في المهرجان لهذا العام.

فعلى بُعد بضع كيلومترات من وسط مدينة بريدة وباتجاه الغرب لمركز البصر يُقام بمنتزه الأمير فيصل بن مشعل مهرجان البصر 39 الذي يضم فقرات إنشادية وألعاب للأطفال والمسرح المفتوح ، وجميع مستلزمات الأسرة ، وعروض للمسرحيات ، والجوائز اليومية ، والبحيرة المائية ، والنافورة الراقصة ، والألعاب الكهربائية ، إضافة إلى أكشاك بيع المأكولات السريعة “فود ترك” وبسطات الأسر المنتجة والتي تعرض العديد من المأكولات الشعبية ، بالإضافة إلى الخدمات المساندة الأخرى.

وسجل المسرح التفاعلي حضوراً ومشاركة كبيرة من الأطفال وسط تفاعل كبير مع العروض والبرامج الترفيهية والمسابقات المتنوعة التي قدمت ، وتفاعل الحضور مع الألعاب والمسابقات الحركية ، وقد أسهم هذا التعدد والتنوع في البرامج في إضفاء نوع من المتعة والتشويق ، إلى جانب تكامل الخدمات في مواقع الفعاليات لتكتمل الصورة الجمالية للمهرجان من خلال الأعداد الغفيرة من الأهالي والزوار التي اكتظت بهم ساحات المنتزه.

وأبان المدير التنفيذي للمهرجان أحمد اليحيى ، أن المهرجان يواصل فعالياته المتنوعة والشاملة ، التي أسهمت في ترفيه الزوار ، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة حرصت أن تكون الفعاليات والأنشطة شاملة ومتنوعة تناسب كافة شرائح المجتمع ، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمسابقات والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تستهدف الطفل والأسرة ، وتقدم على مسرح المهرجان بشكل يومي ، بالإضافة إلى تقديم الهدايا اليومية والأسبوعية لزوار المهرجان.

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