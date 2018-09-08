أمير تبوك يواسي عائله غريقي املج

المناطق - تبوك:

نقل وكيل محافظة املج مسعود بن مسلم الجهني مواساة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك للاسرة التي فقدت شاب وشقيقته غرقاً في احدى تجمعات مياه الامطار التي هطلت خلال هذه الايام على منطقة الغدير بمركز الهجمية التابع لمحافظة املج في منطقه جبليه بها تكوينات طبيعيه تجتمع بها مياه الامطار.

وزار “الجهني” أسرة الفقيدين في مركز رخو وابلغهم بتعازي امير المنطقة ومواساته لهم في مصابهم داعياً الله لاهلهم الصبر والسلوان وان يتقبلهم من الشهداء.

من جهتهم اعرب والد الفقيدين مسلم بركات الرفاعي وجميع اسرتهم عن شكرهم لأمير منطقة تبوك على مواساته التي كان لها بالغ الاثر في تخفيف آلامهم سائلين الله تعالي ان يجعل ذلك في ميزانه حسناته وان لايريه اي مكروه.