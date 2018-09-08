بالصور .. أكثر من 227 ألف فرد بالحديدة ومديرياتها يستفيدون من خدمات مركز الملك سلمان للإغاثة خلال أكثر من شهرين

المناطق - عطاالله العمراني

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية الحثيثة للرفع عن معاناة الأشقاء اليمنيين في محافظة الحديدة المتأثرين من الأزمة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات الإرهابية الحوثية.

وقدم المركز خلال الفترة من 1 / 10 / 1439 هـ وحتى 24 / 12 / 1439 هـ عبر برامجه الإغاثية والإنسانية المتنوعة، عددًا من الخدمات للسكان والنازحين، تمثلت في 11.279 ألف سلة غذائية استفاد منها 67.674 ألف فرد، و 21 طنًا و 621 كيلو غرامًا من التمور استفاد منها 129.726 ألف فرد، إضافة إلى مواد إيوائية مختلفة شملت 70 خيمة استفاد منها 420 فردًا، و1.620 ألف بطانية استفاد منها 1.620 ألف فرد، و140 بساطًا استفاد منها 420 فردًا، و 1.050 ألف حقيبة مواد أساسية استفاد منها 7.350 ألف فرد، و 2.687 ألف حقيبة مواد طارئة استفاد منها 18.809 ألف فرد، بإجمالي يبلغ 227.349 ألف فرد مستفيد من المتضررين والنازحين من أهالي محافظة الحديدة .

ويعمل المركز حاليًا على تنفيذ مشروع في مجال الإمداد المائي والإصحاح البيئي والتغذية، وتجهيز عيادات متنقلة لتقديم الرعاية الصحية لأبناء المحافظة. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بتلمس أوضاع الأشقاء في اليمن عامة والمناطق الأشد احتياجًا وذلك بالتنسيق مع مكاتب منظمات الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمات الدولية والحكومة اليمنية ممثلة باللجنة العليا للإغاثة، واستمرارًا للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز.