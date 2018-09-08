تعليم الباحة يتيح التسجيل المجاني لأبناء وبنات الشهداء في الروضات الأهلية

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة ممثلة في مكتب وفاء، عن بدء تسجيل أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين في الروضات الأهلية مجاناً للعام الحالي 1439 – 1440، وذلك في روضة مدارس الفيصل العالمية، ومدارس جيل المستقبل الأهلية، ورياض الفهد الأهلية، ومدارس أجيال الفيصلية.

جاء ذلك حرصاً منها على تكريم الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين وانطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية وتشجيعاً ووفاء نحو من نذروا أنفسهم من أجل الوطن ونظيراً للدور الكبير الذي يقوم به جنودنا البواسل في حماية العقيدة والذود عن الوطن ودور منسوبي التعليم في تعزيز قيم الولاء للملك والانتماء للوطن وتحقيق مزيداً من اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن.

من جهته قدم المدير العام لتعليم الباحة الدكتور عبدالخالق حنش شكره وتقديره للروضات المشاركة على هذا الدعم، مثمناً جهود مكتب وفاء بقيادة منى الشهري على الجهود الحثيثة للرعاية والاهتمام والجهود المبذولة لتقديم الخدمات المختلفة لأبناء شهداء الواجب.