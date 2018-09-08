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صندوق التنمية العقارية : أصحاب صكوك الأراضي “السكنية – التجارية” ليس بمقدورهم الاستفادة من القروض العقارية المدعومة

صندوق التنمية العقارية : أصحاب صكوك الأراضي “السكنية – التجارية” ليس بمقدورهم الاستفادة من القروض العقارية المدعومة

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صندوق التنمية العقارية : أصحاب صكوك الأراضي “السكنية – التجارية” ليس بمقدورهم الاستفادة من القروض العقارية المدعومة

صندوق التنمية العقارية : أصحاب صكوك الأراضي “السكنية – التجارية” ليس بمقدورهم الاستفادة من القروض العقارية المدعومة
http://almnatiq.net/?p=628828
المناطق - متابعات

قالت مصادر إن صندوق التنمية العقارية أكد أن أصحاب صكوك الأراضي “السكنية – التجارية” ليس بمقدورهم الاستفادة من القروض العقارية المدعومة.
وأوضحت المصادر أن الصندوق أيد موقف عدد من الجهات التمويلية كانت قد رفضت منح قروض لمستفيدي الصندوق أصحاب الأراضي المصنفة صكوكها كـ”تجارية – سكنية”، مشترطة لتقديم القروض أن تكون الصكوك مصنفة كـ”سكني” فقط.
وأبانت المصادر بحسب صحيفة “عكاظ” أن الصندوق أشار إلى أنه سيسمح لأصحاب الصكوك “التجارية-السكنية” بالاستفادة من خيار شراء وحدة سكنية.
وأضافت أن بعض الجهات التمويلية رفضت أيضًا منح قروض لمستفيدي الصندوق المتملكين للأراضي ذات الصك السكني، إذ ربطت ذلك برخصة البناء المصنفة كـ”سكنية – تجارية”، على أن تكون الرخصة للبناء السكني فقط.

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