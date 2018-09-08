الجهات الأمنية بـ المدينة المنورة تلقي القبض على المتحرش بعاملات المحل التجاري

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كشفت مصادر ، أن الجهات الأمنية بالمدينة المنورة ألقت القبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في أحد المحالّ التجارية بالمدينة المنورة.

وجاء القبض على المتهم بناءً على توجيه أصدره النائب العام الشيخ سعود المعجب بتوقيفه للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .