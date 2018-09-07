٢٠ خطوة لنجاح مشروع نادي الصم بالشرقية في التطوير وكسر العزلة

الدمام - عبدالله السعيدي

يستعد نادي الصم بالمنطقة الشرقية مع بداية العام الهجري الجديد ١٤٤٠ اطلاق استراتيجيته التطويرية الجديدة الى جانب طرح رؤية ورسالة النادي بما يتواكب مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠ حيث تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى رفع مستوى برامج النادي لتلبي احتياجات فئة الصم وضعاف السمع بمختلف الاعمار والفئات رجالا ونساء .

وأوضح رئيس النادي ناصر بن وهق السهلي بأن فريق العمل الذي يعكف على إعداد هذه الرؤية طرح ٢٠ خطوة جديدة تسهم في تقديم النادي وبرامجه بصورة ذات أثر إيجابي على المستفيد من الصم الى جانب الدور الذي سينتهجه النادي في الخروج للمجتمع عامة وكسر أي حواجز للعزلة نهائيا.

وأضاف السهلي بأن النادي سيطلق اليوم استبيان الكتروني يتضمن جملة الخطوات العشرين التي سيتم العمل عليها ورفعها كمقترح تطويري للهيئة العامة للرياضة لدراستها واعتمادها حيث يحظى النادي بدعم الهيئة في كافة المناشط والوقوف معه في تحقيق أهدافه.

والمح السهلي بأن الاستبيان سيكشف مقدار الناتج من جميع البرامج ومحتواها ومدى تاثيرها على شريحة الصم وكذلك وصولها للمجتمع كافة حيث الهدف بأن تنطلق هذه الاستراتيجية مع بداية العام الهجري الجديد ١٤٤٠ وحتى يستطيع فريق العمل وضع الركائز الاساسية لعملية التطوير في مجمل برامج النادي الداخلية منها والخارجية حدد خمسة ايام فقط للإجابة على اسئلة الاستبانة بكل شفافية ووضوح حتى يصل النادي بهذا المشروع التطويري الى الغاية التي يريدها الجميع في عملية التحسين وجودة الاداء بمشيئة الله تعالى .