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٢٠ خطوة لنجاح مشروع نادي الصم بالشرقية في التطوير وكسر العزلة

٢٠ خطوة لنجاح مشروع نادي الصم بالشرقية في التطوير وكسر العزلة
http://almnatiq.net/?p=628836
الدمام - عبدالله السعيدي

يستعد  نادي الصم بالمنطقة الشرقية مع بداية العام الهجري الجديد ١٤٤٠ اطلاق استراتيجيته  التطويرية الجديدة الى جانب طرح رؤية ورسالة النادي بما يتواكب مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠ حيث تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى  رفع  مستوى برامج النادي لتلبي احتياجات فئة الصم وضعاف السمع بمختلف الاعمار والفئات  رجالا ونساء .

 وأوضح رئيس النادي ناصر بن وهق السهلي بأن فريق العمل الذي يعكف على إعداد هذه الرؤية طرح ٢٠ خطوة جديدة تسهم في تقديم النادي وبرامجه بصورة ذات أثر إيجابي على المستفيد من الصم الى جانب الدور الذي سينتهجه النادي في الخروج للمجتمع عامة وكسر أي حواجز للعزلة نهائيا.
وأضاف السهلي بأن النادي سيطلق اليوم استبيان الكتروني يتضمن جملة الخطوات العشرين التي سيتم العمل عليها ورفعها كمقترح تطويري للهيئة العامة للرياضة لدراستها واعتمادها حيث يحظى النادي بدعم الهيئة في كافة المناشط والوقوف معه في تحقيق أهدافه.
والمح السهلي بأن الاستبيان سيكشف مقدار الناتج من جميع البرامج  ومحتواها   ومدى تاثيرها على شريحة الصم وكذلك وصولها للمجتمع كافة حيث الهدف بأن تنطلق هذه الاستراتيجية مع بداية العام الهجري الجديد ١٤٤٠ وحتى يستطيع فريق العمل وضع الركائز الاساسية لعملية التطوير في مجمل برامج النادي الداخلية منها والخارجية حدد خمسة ايام فقط للإجابة على  اسئلة  الاستبانة بكل شفافية ووضوح حتى يصل النادي بهذا المشروع التطويري الى الغاية التي يريدها الجميع في عملية التحسين وجودة الاداء بمشيئة الله تعالى .
وأبان السهلي   بأن  بناء الشراكة المجتمعية للنادي مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة  باتت ضرورية وهامة بهدف  تنمية جهود هذه الفئة الغالية من الصم رجالا ونساء وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذا الوطن المعطاء والعمل على تبني كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية سواء من خلال التعاون المشترك مع النادي  أو من خلال الأنشطة والبرامج الخاصة في مجال دعم هذه الشريحة بحيث تكون  فرصة جوهرية للصم  للتعبير عن مواهبهم والاستفادة من جملة  أفكار ومقترحات  تصب فعلا في تفعيل  استراتجية النادي التطويرية و ترفع من مستوى برامج النادي وتلبي احتياجات هذه الفئة قائلا إن المبادرات التطويرية التي سيطلقها  النادي تأتي متسقة  مع خطة النادي في توظيف فعالياته المتعددة والتي شرع في تنفيذها مؤخرا في عدة محاور رئيسة منها النشاط الثقافي والرياضي والتوعوي والاجتماعي  إلى جانب استحداث فكرة مشروع تنمية وتأهيل الموارد البشرية .

في المقابل أشار مدير عام تطوير البرامج بالنادي ضيف الله بن علي الغامدي  بأن  نادي الصم بالمنطقة الشرقية يعد   نافذة حقيقية وفاعلة للاعتراف بدور الأصم في المجتمع وهو يمثل النواة التي من خلالها تصل أدواره خدمة لهذا الوطن المعطاء حيث يعتبر المحضن الذي يسهم في رفع وتيرة الإبداع ويصقل الموهبة ويبني المجتمع على نحو يكون فيها الأصم الشريك الأساسي في هذا البناء .

 وأضاف أن المقومات الكثيرة والكبيرة التي يملكها النادي  حاليا هي  المتنفس  الحقيقي لجملة المواهب والابداعات التي يتميز بها الصم وكذلك شريحة المجتمع عامة حيث يفتح النادي أبوابه للجميع بمختلف الفئات العمرية يلتقون فيه ليمارسوا هواياتهم المحببة وتقدم لهم البرامج والفعاليات . 

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