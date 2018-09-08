53 ألف جلسة غسيل بمركز كلى “سعود الطبية”

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز الملك فهد للكلى، بأن جلسات الكلى بلغت أكثر من 53 ألف جلسة خلال عام ؛ وذلك في وحدتها التي تعد واحدة من أكبر وحدات غسيل الكلى في المملكة .

و أوضحت المدينة بأن حالات متابعة ما بعد زراعة الكلى وصل إلى 1983 حالة في العام، إضافة إلى العناية بحوالي 100 مريض غسيل كلوي بريتوني، لافتة إلى أن المركز تمكن بفضل الله في وحدة غسيل الكلى من خفض نسبة حدوث التهاب الكبد الوبائي C إلى “صفر” خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكدت المدينة على ضرورة الفحص الدوري على الكليتين و ممارسة الرياضة وشرب الماء بشكل منتظم وتفادي استهلاك السكر والملح بطريقة مفرطة والإقلاع عن التدخين والامتناع عن تناول الأدوية من دون استشارة الطبيب .

وأشارت المدينة إلى أنها تعمل على تعزيز بيئة العلاج في المركز، لتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى توفير رعاية آمنة وفعالة، وتعليم طبي مستمر، وتدريب للأطباء الجدد.

يذكر أن مركز الملك فهد للكلى بمدينة الملك سعود الطبية يحتوي على تجهيزات ومعدات طبية حديثة وهو أكبر المراكز الطبية في مجال أمراض الكلى ويقدم أرقى الخدمات العلاجية للمرضى .