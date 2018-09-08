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مختصون : وراء انتشار الطلاق في المملكة عدة أسباب

مختصون : وراء انتشار الطلاق في المملكة عدة أسباب
http://almnatiq.net/?p=628842
المناطق - متابعات

يأتي ارتفاع عدد حالات الطلاق المسجلة سنويًا إلى أكثر من 46300، بمعدل نحو 129 حالة يوميًا، و5 حالات كل ساعة، ويرى المختصون أن وراء انتشار الطلاق في المملكة عدة أسباب.
يقول أستاذ الشريعة الإسلامية، الدكتور عبدالله الجفن أن هناك عدة أسباب للطلاق، منها: عدم قيام الزوج بواجباته الدينية تجاه زوجته، وإهمال بعض الزوجات لواجباتهن الزوجية، واختيار الزوجة على أساس الشكل والجمال فقط، دون مراعاة الخلق والدين، والاستجابة لدواعي الغضب ووساوس الشيطان، واستخدام وسائل الاتصالات الحديثة التي تسبب الشك بين الزوجين، وعدم الالتزام بمنهج التأديب الرباني في ايقاع الطلاق وهو الصبر ثم الهجر ثم التحكيم، بحسب “المدينة”.
وتقول المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران لا شك أن الزوجة لا تلجأ للمحاكم والقضايا، إلا لكونها متضررة من استمرار العلاقة الزوجية، وقد يكون الضرر ناتجًا عن سوء معاملة، مثل: عدم الوفاء بحقوقها أوالإنفاق عليها وغيرها”، مشيرةً إلى أن تباين وجهات النظر، وعدم التكافؤ الاجتماعي، يسببان فجوة بين الزوجين تؤدي إلى الوصول للطلاق.

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