أمير القصيم يوجه بإنشاء لجنة للتنمية السياحية ببريدة برئاسة وكيل الإمارة

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , بإنشاء وإعادة هيكلة لجنة التنمية السياحية بمدينة بريدة , برئاسة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وعضوية مدراء الجهات الحكومية ذات العلاقة , وعدد من رجال الأعمال , وتكليف عبدالكريم اليوسف أميناً لها .

وبين رئيس لجنة التنمية السياحية بمدينة بريدة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , أن توجيه سمو أمير منطقة القصيم أكد على إشراف اللجنة على المهرجانات والفعاليات السياحية بمدينة بريدة والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإقامتها وتنظيمها , مضيفاً إلى أن اللجنة ستسعى من خلال إنشاءها وتشكيلها إلى دعم وتعزيز دور المشاريع السياحية وتنميتها والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها , وتنمية المشاريع السياحية الصغيرة ذات الطابع التراثي والمرتبطة بشكل مباشر بدعم الصناعة السياحية وتحديد مقوماتها التي تتمتع بها مدينة بريدة , مؤكداً على الدور في تحسين واقع الخدمات السياحية بمدينة بريدة ونشر الوعي بأهميتها وما تكسبه من مردود اقتصادي كبير , مبيناً على أن توجيه سموه أكد على مسؤولية اللجنة في إعداد روزنامة سنوية للبرامج والمهرجانات السياحية بمدينة بريدة ومتابعة نشاط كافة الفعاليات والمشاريع السياحية والتراثية بالمدينة وإشرافها على المراكز الإعلامية التابعة للمهرجانات ومتابعة قيامها بأعمالها على أكمل وجه , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة لكافة المناشط السياحية والتراثية بمدينة بريده والمنطقة بشكل عام .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , أن ما تشهده مدينة بريدة من حراك متسارع وتوسع في الأنشطة والفعاليات السياحية وما تحمله من تراث وطني كبير أوجب تعزيز الدور للجنة متخصصة تتولى إدارة هذا النشاط بما يساهم في تحقيق توجهات الدولة ـ أيدها الله ـ في رؤية المملكة 2030 , مبيناً سموه على أهمية دور لجنة التنمية السياحية بمدينة بريدة ومتابعتها لكافة المناشط السياحية وتنميتها وتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة بروح التكاتف والأسرة الواحدة التي يتحلى بها أبناء الوطن الأوفياء , مؤكداً على أن مدينة بريدة تمتلك العديد من الفرص السياحية والتي يجعلها قادرة على تحقق مزيداً من التفوق السياحي على مستوى المملكة , منوهاً سموه بما يتلقاه قطاع السياحة من دعم كبير ومتزايد من قبل القيادة ـ أيدها الله ـ , والتي تسعى وتهتم بتطوير وتأهيل المواقع السياحية والتراثية , مشيداً بالجهود التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , والتي دائماً ما تسهم في التعزيز المستمر لكافة مدن ومحافظات المملكة نحو تحقيق كافة التطلعات المنشودة في تنمية هذا القطاع الحيوي الهام .