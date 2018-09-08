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تعرف على عقوبة رمي مخلفات خارج المركبة والقيادة برخصة منتهية الصلاحية

تعرف على عقوبة رمي مخلفات خارج المركبة والقيادة برخصة منتهية الصلاحية
http://almnatiq.net/?p=628848
المناطق - متابعات

تضمنت التعديلات الأخيرة على لوائح وأنظمة المرور فرض غرامات مالية تتراوح بين 300 و500 ريال على بعض المخالفات، منها رمي أجسام خارج المركبة، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، والقيادة برخصة قيادة صلاحيتها منتهية.

وشمل جدول المخالفات رقم (3) العديد من المخالفات الأخرى التي تتضمن عقوبتها الغرامة بين 300 و 500 ريال، منها عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة، الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة، استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ لغير ضرورة.
كما شملت مخالفات الجدول الثالث: عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق، وعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق، وإحداث ضوضاء باستعمال أجهزة من داخل المركبة، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة أثناء القيادة.
ومن ضمن هذه المخالفات: عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، وترك المركبة في طريق منحدرة مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس لوائح وأنظمة تعديلات نظام المرور، حيث تم إدخال تعديلات على أنظمة مدارس تعليم قيادة المركبات وإجراءات استصدار رخصة القيادة، وإجراءات مباشرة الحوادث المرورية، بالإضافة إلى تعديلات على جدول المخالفات المرورية.

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