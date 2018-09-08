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جلسة برلمان استثنائية لبحث أزمة البصرة

جلسة برلمان استثنائية لبحث أزمة البصرة
http://almnatiq.net/?p=628851
المناطق - وكالات

عقد مجلس النواب العراقي السبت، جلسته الاستثنائية بخصوص حل أزمة محافظة البصرة، بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي والوزراء والمسؤولين الآخرين المعنيين.

وقال العبادي خلال الجلسة: “إننا نواجه تحدياً جزء منه سياسي لتحقيق مطالب أهالي البصرة المحقة”، مشيراً إلى وجوب عزل الجانب السياسي عن الجانب الأمني والخدمي.

وحذر العبادي في كلمته بمجلس النواب، من تحول الخلاف السياسي إلى مواجهات مسلحة، قد تتسبب بانفلات الأوضاع في عموم العراق، مشيراً إلى أن الخراب في البصرة هو خراب سياسي.

وأضاف العبادي أنه تم استثناء محافظة البصرة من بعض فقرات الموازنة والقرارات الحكومية لتنفيذ الخدمات العامة وحفظ الأمن في المحافظة، معرباً عن أمله بأن تساهم هذه القرارات بحل سريع للمشاكل العالقة والمتراكمة من الحكومات السابقة، التي تسببت بوصول الأوضاع في المحافظة إلى هذه المرحلة.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي خلال جلسة مجلس النواب أنه تم إصدار أوامر بمحاسبة من تجاوز على المتظاهرين ومن أساء إلى الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف الأعرجي أنه سيجري تغييرات ببعض القادة الأمنية التي كان واجبها حماية السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية.

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي، خلال الجلسة الاستثنائية أن القوات المسلحة غير مخولة بإطلاق النار على أي مواطن.

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