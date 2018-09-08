وزير الإعلام يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية

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التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في إسلام آباد اليوم، معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قصير.

وفي مستهل اللقاء، رحب معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية بمعالي وزير الإعلام في زيارته الحالية لباكستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.

وقال معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية: إن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها مع المملكة العربية السعودية، وتعدها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ، وتنبع من قيم دينية وثقافية مشتركة، مشيداً بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والاهتمام بقضايا الإسلام والمسلمين.

وجدد موقف باكستان الداعم للمملكة في الدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وتأييدها لحق المملكة في اتخاذ القرار المناسب للدفاع عن أمنها، مستنكراً محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية استهداف المملكة بالصواريخ الباليستية.

وبيّن معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أن المملكة أرض الحرمين الشريفين تعد قلب الأمة الإسلامية وأن أي اعتداء عليها هو اعتداء على الأمة بأسرها.

من جانبه، شكر معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، معالي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية على مشاعره الطيبة تجاه المملكة، مؤكداً أن قيادة المملكة تولي اهتماماً خاصاً لعلاقاتها مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وأنها لن تدخر جهداً في الوقوف مع باكستان وشعبها.

حضر اللقاء معالي وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.