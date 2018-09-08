وزير الإعلام يلتقي قائد الجيش الباكستاني

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التقي معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

ورحب معالي الجنرال باجوه، بمعالي الدكتور العواد، مؤكداً اهتمام باكستان بالعلاقات الأخوية التي تربطها مع المملكة العربية السعودية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي، العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.