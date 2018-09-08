اختتام المشاورات اليمنية في جنيف

المناطق - واس

أعلن المبعوث الدولي للأزمة في اليمن، مارتن جريفيث، عن اختتام جولة المشاورات اليمنية في جنيف، معربًا عن إحباطه من عدم قدوم وفد الحوثيين الانقلابيين إلى جنيف للمشاركة، وكذلك عدم تلقي الأمم المتحدة لأية ردود منهم، رغم البدائل والخيارات المقترحة لجلبهم إلى جنيف.

ووجه جريفيث، الشكر للحكومة اليمنية لانخراطها في المشاورات الإيجابية والمثمرة التي جرت على مدار ثلاثة أيام، وشاركت فيها مجموعة الدول الـ 19 الراعية للمبادرة الخليجية وممثلون عن الدول الخمس دايمة العضوية في مجلس الأمن.

وأعلن المبعوث الأممي عن قيامه بزيارة إلى صنعاء خلال الأيام القادمة لمواصلة المشاورات والترتيبات للجولة القادمة.