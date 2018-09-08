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“الغذاء والدواء” تدشن غداً نظام تسجيل الأدوية السعودي الجديد “سدر”

“الغذاء والدواء” تدشن غداً نظام تسجيل الأدوية السعودي الجديد “سدر”

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“الغذاء والدواء” تدشن غداً نظام تسجيل الأدوية السعودي الجديد “سدر”

“الغذاء والدواء” تدشن غداً نظام تسجيل الأدوية السعودي الجديد “سدر”
http://almnatiq.net/?p=628871
المناطق - واس

تدشن الهيئة العامة للغذاء والدواء غداً (الأحد)، نظام تسجيل الأدوية السعودي الجديد “سدر”، الذي يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات الدوائية واتباعها الاشتراطات التي وضعتها الهيئة للحفاظ على سلامة وصحة المستهلك.
ويسهم “سدر” في تسهيل عملية تسجيل الدواء عبر إمكانية رفع الطلبات والملفات المطلوبة ومتابعتها بشكل الكتروني وبخطوات بسيطة دون الحاجة إلى زيارة فروع الهيئة، حيث سيتمكن المستفيدون من إصدار الشهادات اللازمة الكترونياً، مثل: شهادة تسجيل مستحضر صيدلاني، وشهادة تسجيل مستحضر بيطري، وشهادة تسجيل مستحضر عشبي، وإصدار شهادة حرية البيع، وشهادة منتج صيدلاني CCP، ما سيساعد الشركات الدوائية على طرح منتجاتها في السوق السعودي بكل سهولة.

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