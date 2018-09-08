بعد القبض عليه .. هذة عقوبة المتحرش بالبائعات حال إدانته

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تنتظر الوافد الذي ظهر في فيديو وهو يتحرش بالبائعات، في حال إدانته، عقوبة تصل للسجن لمدة سنتين والغرامة 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وينص نظام مكافحة التحرش على أن كل من يرتكب جريمة تحرش يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.

وألقت دوريات الأمن بالمدينة المنورة القبض على الوافد المتحرش بالبائعات بفعل غير أخلاقي في أحد محلات بيع الملابس النسائية.