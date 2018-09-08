حساب المواطن : بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في حالات معينة

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كشف حساب المواطن عن الحالات التي يمكن أن تُسجل فيها المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي بالبرنامج.

حيث وجه ” مغرد ” تساؤل لـ ” حساب المواطن ” مفاده: ” أنا زوجتي موظفة وينزل لي 300 ريال وأريد فصلي عن زوجتي؛ لأن ليس لي الحق بمصروفها الخاص بها، وصرافتها مع أهلها وإخوانها وأنا من يقوم بالصرف على المنزل؟ ” .

حيث قال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( المهجورة – متزوجة من غير سعودي -عائلة سجين- عائلة فاقد الأهلية- زوجها غائب ” .

وأضاف: ” يتم تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي بإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة, أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة ” .