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حساب المواطن : بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في حالات معينة

حساب المواطن : بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في حالات معينة
http://almnatiq.net/?p=628879
المناطق - متابعات

كشف حساب المواطن عن الحالات التي يمكن أن تُسجل فيها المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي بالبرنامج.

حيث وجه ” مغرد ” تساؤل لـ ” حساب المواطن ” مفاده: ” أنا زوجتي موظفة وينزل لي 300 ريال وأريد فصلي عن زوجتي؛ لأن ليس لي الحق بمصروفها الخاص بها، وصرافتها مع أهلها وإخوانها وأنا من يقوم بالصرف على المنزل؟ ” .
حيث قال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ( المهجورة – متزوجة من غير سعودي -عائلة سجين- عائلة فاقد الأهلية- زوجها غائب ” .
وأضاف: ” يتم تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي بإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة, أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة ” .

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