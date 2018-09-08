السائق زيد الهزاع يتصدر الجولة الأولى لبطولة الأتوكروس السعودية

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تصدر السائق زيد الهزاع المركز الأول المركز الفئة المفتوحة من الجولة الأولى لبطولة الأتوكروس السعودية وجاء تصدر الهزاع بزمن 40 ثانية و398 جزءاً من الثانية، مسجلًا بذلك أسرع زمن في الجولة، وحل في المركز الثاني عبدالعزيز الفضيلي بزمن 42 ثانية و306 أجزاء من الثانية، وفِي المركز الثالث السائق نيكولاس سليمان بزمن 42 ثانية و354 جزءاٌ من الثانية.

وتمكّن السائق أحمد بن خنين من تحقيق المركز الأول في فئة (SS) بزمن وقدره 40 ثانية و564 جزءاً من الثانية، متقدمًا على زميله خالد المطيري الذي حل ثانيًا بزمن 41 ثانية و905 أجزاء من الثانية، فيما جاء في المركز الثالث زهير الهوساوي بـ43 ثانية و097 جزءاٌ من الثانية.

وتصدر السائق عبدالعزيز الرميح فئة (B) بزمن وقدره 43 ثانية و771 جزء اً من الثانية، وبزمن 45 ثانية و986 حلّ السائق راهيل سليم في المركز الثاني، فيما جاء فارس المطيري في المركز الثالث بزمن 46 ثانية و649 جزءاً من الثانية.

وحقق السائق عبدالله الجابر المركز الأول في فئة (A) بزمن 46 ثانية و860 جزء من الثانية، فيما جاء سلطان كايلو في المركز الثاني بفارق 22 جزءاً من الثانية، وحلّ سعد آل غنوم في المركز الثالث بـ47 ثانية و106 أجزاء من الثانية.

وعقب نهاية السباق الذي أقيم أمس على ميدان ديراب للسباقات بالرياض، توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية فهر الشريف الفائزين الثلاث الأوائل من الفئات الأربعة.

وتقام البطولة في نسختها الأولى بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وتحت تنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، إذ تعد إحدى بطولات الاتحاد الرسميّة التي تأتي تزامنًا مع النقلة التطويرية التي يشهدها الاتحاد على جميع الأصعدة.

وشهدت الجولة الأولى حضورًا جماهيريًا مميزًا، أسهم في ارتفاع مستوى المنافسة بين السائقين الـ47 المشاركين في الجولة، حيث حسم أصحاب المراكز الأولى زيد الهزاع، وأحمد بن خنين، وعبدالعزيز الرميح، وعبدالله الجابر، تأهلهم للمرحلة النهائية من البطولة التي ستقام في محافظة الأحساء نهاية سبتمبر الجاري.

ويستضيف منتزه الملك فهد بمدينة الدمام يوم الجمعة المقبل الجولة الثانية من البطولة التي ينتظر أن تشهد منافسة أكبر، حيث يسعى عدد من السائقين المشاركين إلى تحقيق المراكز الأولى والوصول إلى الجولة النهائية.