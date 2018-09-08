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تدمير عربة صواريخ باليستية وموقع رادارات تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية

أبرز المواد

تدمير عربة صواريخ باليستية وموقع رادارات تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية

تدمير عربة صواريخ باليستية وموقع رادارات تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية
http://almnatiq.net/?p=628889
المناطق - واس

دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم عربة صواريخ بالستية تابعة لميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران في منطقة (العمشية) بمديرية (الصفراء) بمحافظة (صعدة).
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أنه تم تحديد موقع عربة صواريخ بالستية في منطقة (العمشية) بمديرية (الصفراء) بمحافظة (صعدة) وبعد تمرير إحداثيات الموقع، تم فجر اليوم استهداف العربة وتدميرها.
وأضاف أن طائرات تحالف دعم الشرعية دمرت كذلك موقع رادارات تابع للميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران كانت تعمل على متابعة طائرات قوات التحالف في جبل (عنم) بمديرية (سحار) بمحافظة (صعدة).
وقال إنه تم تحديد موقع الرادارات في جبل (عنم) بمديرية (سحار) بمحافظة (صعدة) وبعد تحديد الموقع، تم مساء يوم أمس (الجمعة) استهداف الرادارات وتدميرها ومقتل عدد من الخبراء المتواجدين في الموقع.

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