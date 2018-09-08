انطلاق تمرين النجم الساطع 2018 في مصر بمشاركة القوات المسلحة السعودية

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انطلقت اليوم في قاعدة محمد نجيب العسكريه في جمهورية مصر العربية مناورات النجم الساطع 2018 بمشاركة قوات من البلد المضيف والقوات المسلحة السعودية والولايات المتحدة الأمريكيه واليونان وبريطانيا والأردن والإمارات وإيطاليا وفرنسا إلى جانب 16 دولة بصفة مراقب.

وأقيم حفل خطابي حضره جميع المشاركين في التمرين وبعد ذلك تجول الجميع بمعرض للمعدات العسكرية المستخدمة في التمرين.

من جهته أوضح قائد المجموعة السعودية المشاركة العقيد الركن ناصر بن حثلين السحيمي أن مشاركة القوات المسلحة السعودية تأتي ضمن المنهج التدريبي المعد مسبقاً للقوات المسلحة وافرعها للمشاركة في التمارين المشتركة والمختلطة والمسنودة .

وأبان السحيمي أن الإعداد للمشاركة في تمرين النجم الساطع 2018م جاء على ثلاث مراحل، تضمنت اجتماعات وتخللها إعداد السيناريو المتكامل لتوحيد المفاهيم العسكرية.

يذكر أن التمرين يشمل على عدد من العمليات في مجال مكافحة الاٍرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة والتدريب على أعمال الإنزال الجوي والبحري والغوص وأعمال التأمين الطبي وتنفيذ الرمايات بالذخيرة الحية من مختلف الاسلحة.

وتشارك القوات المسلحه السعودية في هذا التمرين بمجموعة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة، التي أسندت لهم عدداً من الواجبات العملياتية الرئيسية خاصة في مجال القتال في المناطق المبنية ومكافحة الاٍرهاب ومكافحة القرصنه والإنزال الجوي، بما يساهم في تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول المشاركة في التمرين.