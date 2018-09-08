محكمة مصرية تقضي بإعدام 75 متهما في أحداث رابعة

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أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا بمعاقبة 75 متهمًا (44 حُكم عليهم حضوريًّا، و31 غيابيًّا) بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”.

وشملت أسماء المعاقبين في القضية عددًا من القياديين في جماعة الإخوان الإرهابية، وأبرزهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد؛ حيث شاركوا في تنظيم اعتصام مسلح عقب عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية قائمة تهم من بينها الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون وتولي قيادتها، وتنظيم تجمهر بميدان “رابعة العدوية”، من شأنه الإضرار بالأمن، والاعتداء على أشخاص والأموال، ومقاومة السلطات، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه.