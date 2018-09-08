الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة تزور مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

المناطق _ القاهرة

قام وفد من المختصين بالملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، في مقدمتهم مدير الإشراف الدراسي سامي السيف اليوم، بزيارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، في إطار التعاون المشترك بين الملحقية والجامعات المصرية والمراكز العلمية والتقنية .

وكان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الدكتور شريف صدقي بحضور رؤساء المراكز البحثية .

وتهدف الزيارة إلى التعرف على إمكانيات المدينة التعليمية والعلمية والبرامج والمناهج الدراسية التي تقدمها .

واستمع المختصون بالملحقية الثقافية خلال الزيارة إلى عرض تفصيلي عن طبيعة المدينة، والبرامج التي تقدمها للباحثين، وأنظمة القبول، وطبيعة الأبحاث، والأنشطة العلمية، وخطط المدينة المستقبلية للتوسع، والشراكات الدولية للمدينة مع الجهات المختلفة .

وقام المختصون بالملحقية الثقافية بجولة ميدانية داخل أروقة المدينة، شملت المعاهد والمراكز الخاصة بالتميز لأبحاث الخلايا الجذعية والطب التجديدي، وكذلك مركز علوم الجينوم، ومعهد البنك الأهلي المصري لعلوم النانو والمعلومات، ومركز تكنولوجيا النانو، ومركز علم المواد، ومعهد التصوير والمرئيات .

وأعرب المختصون بالملحقية الثقافية عن سعادتهم بوجودهم في مثل هذا الصرح العلمي الذي يعد من أبرز المدن التعليمية المتميزة بالتكنولوجيا الحديثة في التعليم والأبحاث المختلفة، مؤكدين أن مدينة زويل ليست إضافة للتعليم المصري بل إضافة للتعليم في العالم العربي لما تمتلكه من إمكانيات تضاهي إمكانيات الجامعات العالمية .

وتبادل الجانبان في ختام الزيارة الدروع والهدايا التذكارية، متمنين أن يكون هناك تعاون مشترك بين الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بما يخدم الطلبة والباحثين السعوديين .