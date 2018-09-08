مدرب النصر: اللوائح الجديدة مفيدة للاعبين وليست للنادي

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قال يوفانوفيتش خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة النصر أمام مستضيفه العين في الجولة الثانية من الجموعة الثانية لكاس الخليج العربي: ” أكرر أن اللوائح الجديدة لبطولة كأس الخليج العربي مفيدة للاعبين وليست للنادي حيث تُعد فرصة مثالية لكل لاعب للمشاركة في التشكيلة الأساسية، كنت أتمنى أن يترك الأمر للاعب الجيد كي يفرض نفسه بجهده وتألقه على القائمة وهو ما سيكون له مردود أفضل وبشكل أكثر استمراراً”.

وأضاف: “أتمنى أن يساند الجميع اللاعبين الصغار واضعين في الإعتبار قلة خبراتهم التي قد تؤدي إلى ارتكاب أخطاء مثلما حدث مع لاعبنا حمد حسن الذي حصل على بطاقتين صفراوتين خلال 5 دقائق فقط”.

وعن مواجهة العين قال المدربالصربي: “في مواجهة العين لابد أن نتفوق بدنياً وخططياً من أجل تحقيق الفوز، كما يجب علينا التركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة للإستحواذ على الكرة وخلق العديد من الفرص من أجل الوصول إلى مرمى المنافس وهو الأمر الذي عانى منه الفريق خلال مواجهتي عجمان و الإمارات”.

وشدد يوفانوفيتش على أن الوقت ما زال مبكراً للغاية للحكم على أداء الفريق وخاصة اللاعبين الأجانب، وقائلاً: ” تركيزنا الآن منصب بشكل كامل على تحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد والسعي لتقديم كرة قدم ممتعة تُسعد الجماهير وعشاق النادي، لا يمكن الحكم علي المحترفين الأجانب بشكل كامل في الجولات الأولى من البطولة فهناك العديد من العوامل التي تؤثر على إنسجامهم من أهمها درجة الحرارة المرتفعة “.

يذكر أن النصر يملك في جعبته 3 نقاط حصدها من فوزه على الإمارات (1-صفر)، كما يملك العين 3 نقاط بعد فوزه على مضيفه الشارقة (4-1) في الجولة الأولى.