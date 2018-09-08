سمو سفير المملكة لدى المملكة المتحدة ووزير الخارجية الإماراتي يزوران معرض بينالي لندن للتصميم

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قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة لجناحي المملكة والإمارات المشاركين في معرض ”لندن بيانالي“ المقام بالقصر التاريخي “سومرست هاوس” في لندن الذي يستمر حتى 23 سبتمبر الجاري .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المعرض مؤسس المعرض السير جون سوريل ، والمدير العام للمعرض سومانترو جوس .

وتفقد سموه جناح المملكة المشارك في المعرض حيث تعرف على المشروع المشارك للفنانة السعودية لولوة الحمود .

وأثنى على جناحي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين في معرض بينالي لندن للتصميم حيث قام مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالظهران – بمبادرة من أرامكو السعودية- التي تهدف إلى تعزيز الثقافة والإبداع والتعاون عبر الثقافات برعاية مشاركة الفنانة السعودية لولوة الحمود في عرض أعمالها الفنية بالمعرض .

وشهد المعرض أعمالًا فنية جمعها المعرض تحت سقفٍ واحد، لمجموعة من أبرز المصمّمين والمبتكرين من 40 دولة حول العالم، ركّزوا خلالها على موضوع “المشاعر”، وكيفية دمج الهندسة والمشاعر بين عوالم المنطق واللغة .

وأشاد مدير مركز “إثراء” علي المطيري بالمشاركة السعودية في المعرض ، مقدمًا شكره لسمو الأمير محمد بن نواف وسمو الشيخ عبدالله بن زايد على زيارتهما وتشجيعهما في إبراز الفن الإسلامي والأعمال الفنية في هذا المعرض المميز .

وقال المطيري “يسرّنا في إثراء دعم الفنّانة لولوة الحمود في هذا الحدث الثقافي المميّز، إذ تقوم رسالة إثراء على دعم المواهب خاصة الوطنية، ووضع معايير جديدة للتميزّ بالمملكة في مجال صناعة الثقافة والإبداع؛ وذلك بهدف تطوير وتقديم منتجات فنية ومعرفية مبتكرة، بشكل يحترم التنوَع، ويعزّز المفاهيم المختلفة في العلوم والفنون “.

من جهتها عبرت الفنانة لولوة الحمود عن سعادتها وشكرها لزيارة سمو الأمير محمد بن نواف وسمو الشيخ عبدالله بن زايد المعرض وإطلاعهم على أعمالها الفنية المشاركة وتشجيعهم لجميع المواهب الوطنية في المشاركة العالمية مثمنة لسموهما التشجيع والثناء على أعمالها الفنية .

وأوضحت الفنانة أن وجودها في بينالي لندن للتصميم مسؤولية كبيرة وجزء من الإبداع الذي يحتويه وطني في فعالية عالمية تمثل إبداعات الدول أكثر من الأفراد .