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رئيسا المجلس البلدي في أشواق وضباء يبحثان سبل النجاح ويقفان على تجارب المجلسين

رئيسا المجلس البلدي في أشواق وضباء يبحثان سبل النجاح ويقفان على تجارب المجلسين
http://almnatiq.net/?p=628909
المناطق _ تبوك
التقى رئيسا وأعضاء المجلسان البلديان في أشواق وضباء بمنطقة تبوك.
وأوضح رئيس بلدي أشواق عيد فريح الحويطي أن اللقاء هدف إلى تبادل الآراء والأفكار والخبرات بين المجالس البلدية وبحث سبل النجاح، من خلال الوقوف على تجارب كل مجلس، والاستفادة
من جميع الأعمال التي يقومان بها لتوحيد الأعمال والإجراءات لضمان الوصول للأهداف المرجوة وتطوير آلية العمل، مشيراً إلى أن جدول أعمال اللقاء تضمن جولة على مشاريع درء أخطار السيول والمركز الحضاري وساحة السارية بأشواق.
بدوره ثمن رئيس مجلس بلدي ضباء سالم علي العرادي حفاوة الاستقبال وبرنامج الزيارة الذي اشتمل على جولة ميدانية على المشاريع الخدمية التي تنفذها بلدية اشواق.

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