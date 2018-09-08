آل الشيخ يوجة بالدخول لجماهير مباراة المنتخب السعودي ونظيره البوليفي مجانا الإثنين القادم

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وجه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بالدخول مجاناً لجماهير مباراة المنتخب السعودي ونظيره البوليفي بعد غدٍ الاثنين 10 سبتمبر على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدنية الرياض في أولى مباريات “الأخضر” منذ المشاركة في كأس العالم التي أقيمت في روسيا .

يذكر أن هيئة الرياضة أصدرت عددا من القرارات لزيادة الحضور الجماهيري في مباريات دوري المحترفين هذا الموسم، ومنحت بعض الفئات، وعلى رأسها الأيتام وأبناء الشهداء، حق مشاهدة اللقاءات مجانا من قلب الحدث .