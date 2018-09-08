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وزارة الصحة توجة بإعادة إعطاء أربعة لقاحات أساسية للطلاب بالمراكز الصحية بدلا من المدارس

وزارة الصحة توجة بإعادة إعطاء أربعة لقاحات أساسية للطلاب بالمراكز الصحية بدلا من المدارس

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وزارة الصحة توجة بإعادة إعطاء أربعة لقاحات أساسية للطلاب بالمراكز الصحية بدلا من المدارس

وزارة الصحة توجة بإعادة إعطاء أربعة لقاحات أساسية للطلاب بالمراكز الصحية بدلا من المدارس
http://almnatiq.net/?p=628924
المناطق- الرياض

وجهت وزارة الصحة في قرار أصدرته مؤخرا، بإعادة إعطاء أربعة لقاحات أساسية للطلاب في عمر من 4-6 سنوات، إلى المراكز الصحية، بدلا من المدارس، وربطها بآلية القبول في نظام “نور” لوزارة التعليم.

وتضمنت القائمة إعادة إعطاء لقاحات:OPVشلل الأطفال الفموي، وDTPالثلاثي البكتيري، MMRالثلاثي الفيروسي، Varicellaالجديري المائي، في المراكز الصحية كما كان في السابق؛ بدلاً من إعطائها في المدارس لطلاب الصف الأول الابتدائي .

وأرجعت الوزارة قرارها، في تعميم وجهته لمدراء الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، إلى تخفيف العبء الناجم من الحملات في المدارس، مؤكدة أنه سيتم ربط استكمال اللقاحات الأساسية للأطفال بآلية القبول في المدارس في نظام نور لوزارة التعليم .

وتضمن القرار الذي أصدره وكيل وزارة الصحة المساعد د. عبد الله عسري توجيه المراكز الصحية بإعطاء هذه اللقاحات عند عمر ٤-٦ في المراكز الصحية طوال العام، وأيضا رصد جميع وقائع التطعيم في برنامج حصن، ورصد من لم يستكملوا اللقاحات الأساسية عند دخولهم رياض الأطفال أو المدارس الابتدائية ، وإحالتهم إلى المراكز الصحية، وفقا للبروتوكول المعد لذلك .

يذكر أن معدل التغطية بالتحصينات ضد الأمراض المعدية (اللقاح الخماسي ، شلل الأطفال ، لقاح الدرن ، الثلاثي الفيروس ، البكتريا العقدية الرئوية) ارتفع من 95% إلى أكثر 97% .

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