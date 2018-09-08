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للعام الرابع على التوالي.. هيونداي المجدوعي راعي رئيسي للاتفاق

للعام الرابع على التوالي.. هيونداي المجدوعي راعي رئيسي للاتفاق

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للعام الرابع على التوالي.. هيونداي المجدوعي راعي رئيسي للاتفاق

للعام الرابع على التوالي.. هيونداي المجدوعي راعي رئيسي للاتفاق
http://almnatiq.net/?p=628927
الدمام - فراج العضيلة

يوقع نادي الاتفاق وشركة المجدوعي للسيارات غداً (الأحد) عقد الرعاية بين الطرفين والذي يقضي بأن تكون هيونداي المجدوعي شريكاً رئيسياً لفريق كرة القدم حيث سيتصدر شعار الشركة قميص اللاعبين.
وسيتخلل مراسم التوقيع مؤتمراً صحفياً سيحضره من جانب نادي الاتفاق رئيس النادي خالد الدبل  ومن جانب هيونداي المجدوعي عضو مجلس إدارة المجدوعي القابضة محمد بن علي المجدوعي حيث سيكشف فيه الطرفان الكثير من تفاصيل الشراكة.
وأشاد رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل بتجديد الرعاية مؤكداً مكانة الاتفاق الجماهيرية والتي تضعه في مركز الجذب للشركات، مشيراً في ذات الوقت لمكانة هيونداي المجدوعي محلياً باعتبارها واحدة من أبرز الشركات في المملكة وقال:” هيونداي المجدوعي أثبتت خلال السنوات الماضية مكانتها محلياً من خلال انتشارها وسمعتها الممتازة كواحدة من أفضل شركات السيارات، وكذلك دولياً حيث تعد هيونداي واحدة من أبرز العلامات التجارية للسيارات على مستوى العالم” وأضاف :” هيونداي معروفة برعايتها للعديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية البارزة على مستوى العالم وكان آخرها رعاية مونديال روسيا 2018″ وأكد الدبل سعادته بتجديد الرعاية للموسم الرابع على التوالي  مؤكداً بأن الشراكة هذه الموسم ستتضمن العديد من الامتيازات بالإضافة للتعاون في فعاليات متنوعة، وقال: ” الدوري هذا الموسم مختلف تماماً وتم حشد كل الامكانيات من أجل ظهوره بأفضل صورة ولتحقيق هدف أن يكون واحد من أقوى عشر دوريات على مستوى العالم وهذا يعطي الشركات الراعية ميزة الظهور والانتشار أكثر في موسم مختلف” وأكمل ” الموسم الحالي مختلف ويحمل اسم عزيز على قلوبنا مما يتطلب أيضاً العمل المشترك بين النادي والراعي من أجل تحقيق الفائدة القصوى من الرعاية للطرفين.”
جدير بالذكر بأن هذا العام هو الرابع الذي تكون فيه هيونداي المجدوعي الراعي الرئيسي للنادي، حيث امتدت علاقة الشراكة بين الطرفين خلال السنوات الثلاث الماضية.

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