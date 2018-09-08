وزير الإعلام يلتقي وزراء الاقتصاد والخارجية والشؤون الدينية في باكستان

المناطق _ واس

التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد اليوم وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بمكتبه في العاصمة إسلام أباد.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة المستجدات في المنطقة.

كما التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد في “إسلام أباد” معالي وزير الاقتصاد الباكستاني أسعد عمر، وبحث معه سبل تقوية العلاقات الاقتصادية، والتعاون بين البلدين في مجال تحقيق برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030.

وكان معالي وزير الإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد قد التقى أمس في إسلام أباد معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني السيد نور الحق.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات في جميع الجوانب التي تهم البلدين.

وقد أكد الوزراء خلال اللقاءات أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة ودولة باكستان في شتى المجالات.