مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية : إنشاء محطتين للتحلية سيعزز من فعالية المشاريع المائية بالشرقية

المناطق _ فهد المريخي

رفع مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يولياه ـ أيدهما الله ـ من رعاية واهتمام بالغ بقطاع المياه في المملكة من خلال الدعم المباشر والانفاق السخي على مشاريع المياه وخدماتها المقدمة لابناء هذا الوطن في عموم مناطق المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص .

وأكد المهندس المطيري أن صدور الموافقة السامية على إنشاء محطتين لتحلية المياه المالحة في كل من (الخبر، والجبيل) بتكلفة تقدر بنحو ( أربعة مليارات ريال ) ستزيد من كميات الضخ لغالبية مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والتي تحظى بمشاريع توسعية في منظومة المياه والتي يعمل قطاع المياه بالمنطقة الشرقية على تطويرها وتعزيز قدراتها لاستقبال الزيادة في كميات المياه المحلاة وتبلغ تسعة عشر مشروعاً يشمل مدن ( الدمام ، الخبر ، الجبيل ، الأحساء ، بقيق ، القطيف ) إضافة إلى ما يتم ضخه من محطة رأس الخير نحو المحافظات الشمالية ( حفرالباطن ، النعيرية ، القرية العليا وتوابعها ) .

وقال مدير عام المديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية أن قطاع التوزيع سيعمل جنباً إلى جنب مع قطاع الإنتاج والممثل بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالقطاع الشرقي على كيفية الإستفادة من الإنتاج حال الإنتهاء من المشاريع التي تم الموافقة عليها والذي يُتوقع دخولها للخدمة منتصف العام (2021م) سيسهم ـ بمشيئة الله ـ في زيادة كمية المياه المحلاة المخصصة إلى مدن المنطقة الشرقية والارتقاء بخدمات المياه بالمنطقة من خلال زيادة كميات الضخ التي قدر حالياً على عموم المنطقة (1.9 ) مليون متر مكعب يومياً من كافة محطات التحلية ( رأس الخير ، الجبيل ، الخفجي ، الخبر ، مرافق ) .

وأكد المهندس المطيري أن قطاع المياه بالمنطقة الشرقية يعمل حالياً تأهيل مقاولين عالميين ومحليين لتطوير شبكاتها وبناء خزانات استراتيجية وتمديد خطوط نقل رئيسية وربطها بالمصادر والمنظومة و تطوير شبكات التوزيع ، حيث أنهى القطاع عدداً من التصاميم الأولية وتم طرح ستة مشاريع من أصل تسعة عشر مشروع .

وبين المهندس المطيري إلى أن الموافقة السامية تأتي إمتداداً لما يوليه حفظه الله وولي عهده الأمين وبمتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ؛ والحرص الدؤوب من قبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس /عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وسعادة وكيل الوزارة لخدمات المياه المهندس محمد احمد موكلي على خدمات قطاع المياه المقدمة لأهالي المنطقة الشرقية