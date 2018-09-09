شنت وحدات من الجيش اليمني، تابعة لألوية العمالقة عملية عسكرية نوعية باتجاه منطقة كيلو 16 عشر شرق مدينة الحديدة.
وقال مصدر عسكري إن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم في مواجهات مع الجيش وأصيب آخرون، وفقًا لموقع / سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.
وأسرت قوات الجيش خلال العملية عددًا من عناصر الميليشيا بينهم قيادات إضافة إلى اغتنام معدات عسكرية خفيفة ومتوسطة وثقيلة خلفتها الميليشيا بعد أن لاذت بالفرار باتجاه مدينة الحديدة.
وفي السياق أعلن الجيش اليمني، أن قوات العمالقة فتحت مسارات آمنة لخروج النازحين من منطقتي كيلو 10 وكيلو 16 شرقي مدينة الحديدة.
وقال مصدر عسكري إن القوات نجحت في تسهيل خروج عدد كبير من الأسر التي تقع منازلهم على خطوط النار وتم إخراجهم إلى أماكن آمنه وتقديم الرعاية الأولية لهم تمهيدا لنقلهم الى مخيمات للنزوح.
وأضاف المصدر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استخدمت السكان في المنطقتين دروعا بشرية أثناء تقدم قوات نحوها.
الجيش اليمني يواصل عملياته العسكرية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة
شنت وحدات من الجيش اليمني، تابعة لألوية العمالقة عملية عسكرية نوعية باتجاه منطقة كيلو 16 عشر شرق مدينة الحديدة.
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