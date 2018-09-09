الجيش اليمني يواصل عملياته العسكرية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في الأطراف الشرقية ‏لمدينة الحديدة

المناطق _ عدن

شنت وحدات من الجيش اليمني، تابعة لألوية العمالقة عملية عسكرية نوعية باتجاه منطقة ‏كيلو 16 عشر شرق مدينة الحديدة.‏

وقال مصدر عسكري إن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية لقوا مصرعهم في ‏مواجهات مع الجيش وأصيب آخرون، وفقًا لموقع / سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة ‏اليمنية.‏

وأسرت قوات الجيش خلال العملية عددًا من عناصر الميليشيا بينهم قيادات ‏إضافة إلى اغتنام ‏معدات عسكرية خفيفة ومتوسطة وثقيلة خلفتها الميليشيا بعد أن لاذت بالفرار ‏باتجاه مدينة ‏الحديدة.‏

وفي السياق أعلن الجيش اليمني، أن قوات العمالقة فتحت مسارات آمنة لخروج ‏النازحين من ‏منطقتي كيلو 10 وكيلو 16 ‏شرقي مدينة الحديدة.‏

وقال مصدر عسكري إن القوات نجحت في ‏تسهيل خروج عدد كبير من الأسر التي تقع ‏منازلهم ‏على خطوط النار وتم إخراجهم إلى أماكن آمنه وتقديم ‏الرعاية الأولية لهم تمهيدا لنقلهم ‏الى مخيمات للنزوح. ‏

وأضاف المصدر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استخدمت السكان ‏في ‏المنطقتين دروعا بشرية أثناء تقدم قوات نحوها.‏