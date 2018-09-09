صلاح يقود الفراعنة لفوز كبير بـ”الأسلوب الجديد”

المناطق - وكالات

استطاع محمد صلاح ورفاقه في منتخب مصر تحقيق فوز كبير بسداسية نظيفة على النيجر في المباراة التي جمعت بين الفريقين في استاد برج العرب بمدينة الأسكندرية، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

وفي أول لقاء بقيادة المدرب الجديد المكسيكي خافيير أغيري، لعب المنتخب المصري أمام ضيفه بشكل هجوم منذ اللحظة الأولى واستحوذ على الكرة طيلة وقت المباراة، وهي طريقة لم يعتد عليها الفراعنة تحت قيادة المدرب السابق هيكتور كوبر الذي فشل في تحقيق نتيجة جيدة في كأس العالم بروسيا وخرج خالي الوفاض مثقلا بثلاث هزائم أرجعها النقاد إلى الأسلوب الدفاعي الذي اعتمده كوبر مع الفراعنة.

وأعاد مروان محسن اكتشاف نفسه بافتتاح الأهداف للفراعنة في الدقيقة 13، أتبعه أيمن أشرف بالهدف الثاني في الدقيقة 20.

وتوجت محاولات صلاح المتعددة للتسجيل بالهدف الثالث في الدقيقة 29 ، بعدما أضاع ركلة جزاء في بداية المباراة.

وسحدل صلاح محسن الهدف الرابع في الدقيقة 73، قبل أن يسجل صلاح الهدف الخامس في الدقيقة 85، ليختتم محمد النني السداسية في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي.