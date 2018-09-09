احدث الأخبار

خسائر فادحة لميليشيا الحوثي في صعدة
أبرز المواد
 البصرة.. هدوء نسبي ورفع حظر التجول
أبرز المواد
 اشتباكات بين الأمن الكردي والنظام السوري.. وسقوط قتلى
أبرز المواد
 صلاح يقود الفراعنة لفوز كبير بـ”الأسلوب الجديد”
أبرز المواد
 دراسة مثيرة تكشف أثر مجفف الشعر على عمرك !
أبرز المواد
 الجيش اليمني يواصل عملياته العسكرية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في الأطراف الشرقية ‏لمدينة الحديدة
أبرز المواد
 إحباط عملية لإستهداف الملاحة الدولية بالبحر الأحمر ‏بواسطة زورق حوثي مفخخ
أبرز المواد
 أمطار على منطقة حائل
أبرز المواد
 مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية : إنشاء محطتين للتحلية سيعزز من فعالية المشاريع المائية بالشرقية
المنطقة الشرقية
 وزير الإعلام يلتقي وزراء الاقتصاد والخارجية والشؤون الدينية في باكستان
أبرز المواد
 للعام الرابع على التوالي.. هيونداي المجدوعي راعي رئيسي للاتفاق
الرياضة
 وزارة الصحة توجة بإعادة إعطاء أربعة لقاحات أساسية للطلاب بالمراكز الصحية بدلا من المدارس
أبرز المواد
خسائر فادحة لميليشيا الحوثي في صعدة

خسائر فادحة لميليشيا الحوثي في صعدة

أبرز المواد
البصرة.. هدوء نسبي ورفع حظر التجول

البصرة.. هدوء نسبي ورفع حظر التجول

أبرز المواد
اشتباكات بين الأمن الكردي والنظام السوري.. وسقوط قتلى

اشتباكات بين الأمن الكردي والنظام السوري.. وسقوط قتلى

أبرز المواد
صلاح يقود الفراعنة لفوز كبير بـ”الأسلوب الجديد”

صلاح يقود الفراعنة لفوز كبير بـ”الأسلوب الجديد”

أبرز المواد

خسائر فادحة لميليشيا الحوثي في صعدة

خسائر فادحة لميليشيا الحوثي في صعدة
http://almnatiq.net/?p=628961
المناطق - وكالات

دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عربة صواريخ بالستية ومواقع رادار تابعة لميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران في محافظة صعدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، أنه تم تحديد موقع عربة صواريخ بالستية في منطقة العمشية بمديرية الصفراء وبعد تمرير إحداثيات الموقع، تم فجر اليوم استهداف العربة وتدميرها.

وأضاف أن طائرات التحالف دمرت كذلك موقع رادارات تابع للميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران كانت تعمل على متابعة طائرات قوات التحالف في جبل عنم بمديرية سحار بمحافظة صعدة.

وقال المتحدث إنه تم تحديد موقع الرادارات في جبل عنم بمديرية سحار بمحافظة صعدة وبعد تحديد الموقع، تم مساء الجمعة استهداف الرادارات وتدميرها ومقتل عدد من الخبراء المتواجدين في الموقع.

روابط ذات صلة

البصرة.. هدوء نسبي ورفع حظر التجول

البصرة.. هدوء نسبي ورفع حظر التجول
اشتباكات بين الأمن الكردي والنظام السوري.. وسقوط قتلى

اشتباكات بين الأمن الكردي والنظام السوري.. وسقوط قتلى
صلاح يقود الفراعنة لفوز كبير بـ”الأسلوب الجديد”

صلاح يقود الفراعنة لفوز كبير بـ”الأسلوب الجديد”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*