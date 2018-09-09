اكتشاف مسجد في الإمارات يعود إلى 1000 عام

المناطق - وكالات

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي اكتشاف أقدم مسجد في مدينة العين حيث يعمل علماء الآثار بالدائرة على دراسة الاكتشاف والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام.

وكان علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة قد اكتشفوا الآثار الإسلامية بالقرب من موقع بناء مسجد الشيخ خليفة في العين وهي تتضمن عدة أفلاج وثلاثة أبنية عل الأقل، والأكثر أهمية مسجد يعود إلى الفترة الذهبية المبكرة من العهد الإسلامي في فترة الخلافة العباسية قبل نحو ألف عام.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي محمد خليفة المبارك إن المكتشفات الجديدة في العين تؤكد على مدى ثراء تاريخ المنطقة، ما يتطلب المزيد من الدراسة والتحليل للتعمق في طبيعة الحياة في كل فترة زمنية.

وكشف خبراء الآثار أن هذه الأبنية، وهي من الطوب، عبارة عن بقايا قلعة صغيرة والعديد من الأبنية الأخرى وكان سكانها يحصلون على احتياجاتهم من المياه العذبة من أفلاج بنوها بالقرب منها.

وتتميز تقنية الفلج بتاريخ عريق في العين يرجع إلى 3000 عام. وفي العصر الإسلامي الأول أدخل سكان العين العديد من التحسينات على تقنية بناء الأفلاج باستخدام الطوب اللبن المحروق لضمان استقرار ومتانة القنوات الممتدة تحت الماء وقد عثر على هذه الأفلاج في حالة جيدة.

ويعزز اكتشاف المسجد المبني بالطوب اللبن مكانة مدينة العين على الخريطة العالمية كمركز حضاري منذ العصور الإسلامية الأولى.

ولاحظ علماء الآثار وجود محرابين في الغرفة الداخلية والساحة الخارجية فيما عثرو أيضاً على أجزاء من أواني استخدمت على الأرجح للوضوء أو أغراض أخرى داخل المسجد ويعود تاريخها إلى الفترة بين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين.

وبناء على هذه الاكتشافات واختبارات تحديد العمر الزمني بالكربون المشع لأحد الأفلاج المجاورة، فإن هذا المبنى يعتبر أقدم مسجد معروف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وترسم هذه الاكتشافات الأثرية إلى جانب بساتين نخيل التمر المعتمدة على مياه الأفلاج صورة أكثر وضوحاً للحياة في العين في العصور الإسلامية الأولى .

وبالإضافة إلى الأواني الخزفية المستوردة من مناطق أخرى في الخليج العربي، اكتشف علماء الآثار قطعاً من الخزف الصيني في المسجد والأبنية المجاورة.

ويتم إنتاج هذا الخزف الفريد والجميل في مقاطعة غوانعوندغ في جنوبي الصين.

وستسلط الأبحاث المستمرة في العين ومناطق أخرى في إمارة أبوظبي مزيداً من الضوء على حياة المجتمع المحلي خلال العصور الإسلامية الأولى.