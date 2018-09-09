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شاهد .. لاعب كرة قدم “يصيب” البرق بكرته !

شاهد .. لاعب كرة قدم “يصيب” البرق بكرته !
http://almnatiq.net/?p=628974
المناطق - وكالات

أثارت تسديدة قوية لكرة قدم، نفذها لاعب نادي أديلاد الأسترالي، إيدي بيتس، دهشة وحيرة كل من شاهدها بمن فيهم مصور الفيديو.

ونشر الفيديو رفيق لاعب الفريق الأسترالي في صفحته على إنستغرام. ووقع الحادث في ملعب كرة القدم في مدينة أديلاد جنوبي أستراليا، بعدما عطل الطقس السيئ تدريبات الفريق.

وعندما هم الفريق بمغادرة الملعب، قرر بيتس أن يسجل في النهاية ست نقاط (في كرة القدم الأسترالية)، لكي لا يخرج من الملعب خالي الوفاض.

اقترب من البرق حتى أخذ الخوف منه مأخذا عظيما! وركل بيتس الكرة ركلة قوية لكنه لم يصب الهدف، لأن البرق فجر الكرة وهي طائرة في الجو.

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So… this happened… 😱⛈

A post shared by Eddie Betts (@eddiebthe3rd) on

 

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